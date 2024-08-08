moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

天璽•天1期擬本季推售涉906伙

美國減息步伐有加快跡象，多個大型新盤部署推售。新地（0016）副董事總經理雷霆表示，集團旗下啟德天璽•天第1期將於本季內推售。資料顯示，1期項目由3座住宅大樓組成，提供906伙，最快明年中交樓。兩期項目單位涵蓋開放式至四房間隔，整體將分兩期發展，共提供1,490伙，屬區內最高住宅，大廈最高可達170米。

雷霆又稱，本地住宅租務市場活躍，住屋需求強勁，加上利息見頂及減息周期開始，相信很快回復至「供樓抵過租樓」的年代，預計第四季樓市有機會回復至年初的小陽春，價量齊升。其他推盤方面，雷霆指，集團同時部署季內推出元朗站The YOHO Hub II的第6座及何文田太子道西233號項目。

雷霆：供抵過租快將重現

新地代理總經理胡致遠表示，天璽•天位於啟德城商住核心地段，鄰近啟德車站廣場，設有區內最大住宅基座商場，住戶可經商場直落啟德港鐵站，並且經行人隧道前往AIRSIDE商場。

資料顯示，天璽•天前身為啟德第1F區1號地，2018年3月招標，同年5月，新地以251.61億元奪得該地，地盤面積約178,209方呎，以可建樓面約141萬方呎計，折合每方呎樓面地價17,776元，創住宅官地中標價最高紀錄。

其他報道

利奧坊．壹隅1房零議價1.68萬租出 呎租66元

海峯1房488萬易手 業主一年半實蝕140萬

美聯響應潮流 代理可輕裝見客 

匯璽開放式戶零議價1.65萬即日租出 業主享3.6厘回報

機組人員1.8萬租東環2房 較一年前舊租升三成 

會德豐7. 28億統一黃竹坑工廈 擬建12萬呎工貿項目

YOHO WEST一期料延至11月入伙 新地：惡劣天氣影響 工程輕微延誤

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款