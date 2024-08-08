美國減息步伐有加快跡象，多個大型新盤部署推售。新地（0016）副董事總經理雷霆表示，集團旗下啟德天璽•天第1期將於本季內推售。資料顯示，1期項目由3座住宅大樓組成，提供906伙，最快明年中交樓。兩期項目單位涵蓋開放式至四房間隔，整體將分兩期發展，共提供1,490伙，屬區內最高住宅，大廈最高可達170米。
雷霆又稱，本地住宅租務市場活躍，住屋需求強勁，加上利息見頂及減息周期開始，相信很快回復至「供樓抵過租樓」的年代，預計第四季樓市有機會回復至年初的小陽春，價量齊升。其他推盤方面，雷霆指，集團同時部署季內推出元朗站The YOHO Hub II的第6座及何文田太子道西233號項目。
新地代理總經理胡致遠表示，天璽•天位於啟德城商住核心地段，鄰近啟德車站廣場，設有區內最大住宅基座商場，住戶可經商場直落啟德港鐵站，並且經行人隧道前往AIRSIDE商場。
資料顯示，天璽•天前身為啟德第1F區1號地，2018年3月招標，同年5月，新地以251.61億元奪得該地，地盤面積約178,209方呎，以可建樓面約141萬方呎計，折合每方呎樓面地價17,776元，創住宅官地中標價最高紀錄。
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