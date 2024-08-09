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美聯布少明：租盤較去年減3700個 萬元以下租盤大跌35%

內地生及專才來港，以及移民港人回流因素下，令住宅租賃需求大升，美聯住宅部行政總裁布少明相信，本港人口恢復增長，惟租盤供應不增反減，估計全年租金或升8%，今年內租金將升破歷史高位，加上9月美國減息機會大，當步入減息周期，料市場由租轉買個案越來越多。

上半年移民回流客租樓比例達七成

布續稱，上述3類人士的租賃需求增加，令本港租盤顯著減少，美聯網站數據顯示，截至2024年8月初，全港租盤數目約1.48萬個，較去年同期減少約3,700個或約20%，若以每月租金劃分，月租1萬元或以下租盤量按年減幅最大，達34.6%；租金逾1萬至1.5萬元的租盤量按年跌約25.9%；租金逾1.5萬至2萬元租盤量則按年下跌約23.5%。

部分移民人士回流，成為香港租賃市場來源之一，據美聯數據顯示，今年上半年多宗移民回流客的租樓及買樓個案，其中租賃比例佔近七成。另美聯引用政府資料指，2023年至2024年上半年經各項人才入境計劃到港人才及連同受養人數累計已突破25萬人，亦為租賃市場帶來需求。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷補充，大量內地及海外學生來港升學，衍生租務需求，估計將進一步推升香港租金的升勢。

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