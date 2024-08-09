市場預期美國快將減息，發展商亦加快推盤，會德豐及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，繼4月推出第2A座後，今日首推項目2B座單位，涉70伙，折實均呎為14,819元，較同系第2A座首批138伙折實均呎14,488元高約2.3%，項目最快下周收票及開售。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次價單全數單位折實樓價均低於900萬元，其中兩成單位更低於500萬元，項目提供5個付款方法，其中兩個付款計劃可享最高12%折扣率。是次第4號價單涉70伙，全數位於PARK SEASONS 第2B座，包括20個一房戶、50個兩房戶，實用面積由314至537方呎，提供最高折扣12%，單位折實價453.2至884.8萬元、 呎價13997至17682元，折實均呎為14,819元。
入場單位為第2B座10樓B室，實用314方呎，一房間隔，定價514.9萬元，折實價453.2萬元、呎價14433元；另呎價最低單位為第2B座10樓E室，實用324方呎，一房間隔，折實價453. 5萬元、呎價13997元。黃表示，整個SEASONS系列自3月起銷售迄今，已累售784伙，套現約49.4億元，佔可發售單位85％。
黃光耀表示，若9月落實減息，將有助提升樓市交投量，樓價亦會企穩，同時為配合減息預期，故今原價加推單位，冀買家減息前加快入市。
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