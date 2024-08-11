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多啦A夢展帶動K11 MUSEA人流升近4成

《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展吸引不少遊人參觀，帶挈展覽場所在、新世界（0017）旗下尖沙嘴K11 MUSEA人流大升。該集團指，商場活動由開展至今人流急升近40%，創出年度單日新高。配合館內精彩的盛夏企劃「奇幻夏日：100 童夢新想像」，消費會員人數達至本年度新高，使餐飲及多個零售業上升近 30%，遊客銷售亦增長10%。

據《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展主辦單位表示，由展覽開幕至今的人流數據，截至今日已錄得逾500萬人次。K11 MUSEA 亦開啟「奇幻夏日：100 童夢新想像」夏日活動，以超過100個重新構想的藝術與文化體驗，帶來一趟充滿童年回憶的盛夏奇遇。

事實上，上季度超過10個國際奢侈品牌選址落戶K11 MUSEA開設全新亞洲或香港首次亮相的期間限定店，包括Chloé 亞洲首家「The Beginning」期間限定店及 Tod’s 香港獨家「意式庭院」期間限定店，而配合《100%多啦 A 夢 & FRIENDS》巡迴特展，K11 MUSEA 和 AllRightsReserved 攜手支持下，推出全港獨家的期間限定多啦A夢主題Café。另商場亦與Van Cleef & Arpels 梵克雅寶支持創立的 L'ÉCOLE 珠寶藝術學院呈獻「礦石奇珍」（Journey with Minerals）展覽和教學活動、Petit Bazaar DIY 夏日皇冠工作坊、PURE

親子瑜伽課程、香港樂高®探索中心創意工作坊「Z-Blob 拯救大行動」及お肉割烹 而今的超大飯糰製作工作坊等。

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