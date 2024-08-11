比較7月初沒有賽事直播時，商場人流上升約15%，營業額約增10%，連帶停車場客次亦錄得8%增幅。營業額方面，以運動服及餐飲升幅較為明顯，有運動鞋店透露賽事直播期間，生意升幅較平時增近20%，夜間人流亦有明顯增幅逾20%。而在賽事期間提供優惠的租戶，生意普遍都錄得較平時5%至10%升幅，尤其是推出獎牌快閃優惠時。另外，apm在賽事期間，不斷推出推廣及活動優惠，包括運動示範工作坊名額、特式運動主題產品換領、派發400份手調咖啡券、逾千罐冰凍飲品等，商場在17天內派發獎賞合共逾5,000份。

apm商場由過去播放世界盃、奧運、或其他體壇盛事，一直是市民習慣到商場一齊睇、一齊吶喊的熱點，未來會繼續以賽事直播以支持本地運動發展，如考慮播放殘奧賽事，令體育熱潮蔓延下去，繼續為運動員喝采。