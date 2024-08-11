十大屋苑中，鰂魚涌太古城本周末錄4宗成交，較上周末多兩宗，平均實呎約14100元。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，位於金星閣中層G室，實用面積701方呎，3房間隔，望園景，成交價928萬元，實呎13,238元。原業主1991年247萬元購入，一直作收租之用，持貨約33年，帳面獲利681萬元或約2.7倍。

另據美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑共錄得約12宗買賣成交，按周增加約33.3%，重上雙位數水平，兼創6周新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市場仍然以一手盤主導，但過去兩週末新盤市場缺乏焦點，加上租務旺季，刺激本周末二手屋苑睇樓活動增加，大批購買力湧現，部分購買力回流二手，令本週末二手交投回升。由於預期美國減息在即，而本港按息有望下調，對樓市將迎來利好刺激，相信準買家物色筍盤而加快入市，另外租金持續趨升，亦推動市民租轉買意欲，甚至作長線收租投資。