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憧憬美國減息 十大屋苑周末12宗成交創20周新高

中原地產統計，十大屋苑本周末兩日錄得12宗成交，按周上升9.1%，連續兩周維持雙位數，更創20周新高，零成交屋苑維持3個，包括鰂魚涌康怡花園、沙田第一城及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末缺乏新盤發售，只有貨尾盤銷售，部份買家回流二手市場，雖然成交量繼續於低位橫行，但本周末創出4個多月以來新高。市民靜待美國減息，現時樓市觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，樓市氣氛方會全面轉趨活躍。

十大屋苑中，鰂魚涌太古城本周末錄4宗成交，較上周末多兩宗，平均實呎約14100元。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，位於金星閣中層G室，實用面積701方呎，3房間隔，望園景，成交價928萬元，實呎13,238元。原業主1991年247萬元購入，一直作收租之用，持貨約33年，帳面獲利681萬元或約2.7倍。

另據美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑共錄得約12宗買賣成交，按周增加約33.3%，重上雙位數水平，兼創6周新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市場仍然以一手盤主導，但過去兩週末新盤市場缺乏焦點，加上租務旺季，刺激本周末二手屋苑睇樓活動增加，大批購買力湧現，部分購買力回流二手，令本週末二手交投回升。由於預期美國減息在即，而本港按息有望下調，對樓市將迎來利好刺激，相信準買家物色筍盤而加快入市，另外租金持續趨升，亦推動市民租轉買意欲，甚至作長線收租投資。

 

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