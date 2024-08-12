本港樓價近期持續向下調整，新界洋房項目亦錄大額蝕讓。資料顯示，元朗半新盤柏巒1期一幢單號洋房，實用面積3484方呎，早前以3200萬元售出，料為項目歷史新低價，實呎僅9185元，亦屬屋苑歷年來成交呎價，首次跌穿1萬元水平；原業主於2018年以4516.3萬元一手購入，現帳面蝕讓1316.3萬元或29%，雖然買家當年入市時需付樓價15%辣稅，但由於發展商有為買家代付最高樓價15%印花稅，另有最高樓價4%回贈，故計及使費、回贈等，料有可能實蝕約1170萬元離場，蝕幅約26%。