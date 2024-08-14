參考區內對上一個開售新盤，相對2021年9月推出的恒地（0012）THE HOLBORN，當時首批88伙折實均呎28888元，低約三成。翻查資料，FINNIE 是南豐於2016年9月，以折實均呎1.94萬元推出後，港島東區新盤首批折實均呎開價，8年來的最低。

宏安地產執行董事程德韻形容，首批開價為「Chill 值價」，將於本周五對外開放位於尖沙嘴天文台道的示範單位，周六正式收票。

發展商提供兩種付款方法，其中120天現金付款計劃，最高折扣率為15%。

首張價單涉30伙，涵蓋20間1房、10間兩房單位，實用面積245至364方呎，折實價428.8萬至758.6萬元，折實均呎19503元。

折實入場最低單位，為3樓A室，實用面積245方呎1房間隔，定價504.5萬元，折實價428.8萬元、呎價17502元。

兩房折實入場單位為3樓C室，實用面積361方呎，折實價699.9萬元、呎價19388元。

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