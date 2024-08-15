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親海駅清袋在望  特色戶1292萬沽呎價近1.8萬 

雖然整體一手成交市況淡靜，但市場不乏特色戶成交，長實（1113）旗下油塘親海駅II，新近售出頂層特色戶，為第2B座33樓A室，實用面積718方呎3房1套連儲物間隔，連646方呎天台，買家選用即供付款，以1292萬元買入單位，實呎17,994元。

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