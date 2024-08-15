長實表示，親海駅I及II期，現時只餘最後4伙待售，包括親海駅I最後一伙位於第1座1樓B室的3房1套連儲物室單位，實用面積729方呎，如買家選擇「升級3房CHILL EASY」即供付款計劃，連同「慶祝港隊奧運奪雙金」限時3.5%折扣優惠，最高可享22.5%折扣，折實價1093.9萬元，折實呎價1.5萬元，買家同時可獲贈價值約99,800元足金金龍一隻。

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