事實上，CCL連跌兩周共1.37%。市場期待9月減息，二手繼續拉鋸，估計CCL短期將下試138點。本周CCL屬近8年、即411周以來新低，重返2016年9月底時水平，而今年累跌5.45%；最新指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌27.26%。

另一方面，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.66點，按周跌1.32%；CCL(中小型單位)報138.40點，按周跌1.28%。豪宅方面，CCL(大型單位)報143.13點，按周跌1.17%，連跌兩周共1.84%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)齊屬近8年新低，同樣重返2016年9月底水平；CCL(大型單位)屬逾7年半新低，重返2017年1月中水平。

四區樓價方面，本周屬三跌、一升，其中九龍CCL Mass報135.62點，按周跌3.02%，跌幅為近1年最大，指數屬2016年9月底後新低；港島CCL Mass報137.95點，按周跌0.86%，連跌2周共1.99%，指數處於2016年6月水平。

至於新界區，新界西CCL Mass報129.23點，按周跌0.52%，指數於2016年12月中水平徘徊；新界東CCL Mass報153.16點，按周升0.24%，連跌3周後回穩，屬本周唯一錄得升幅的指數，惟指數續處2017年2月中水平。