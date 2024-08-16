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美聯黃建業：減息料成新分水嶺  第四季量升價穩

美聯（1200）表示，今日舉行的股東特別周年大會，於會上提呈之決議案獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。美聯集團主席黃建業於股東會後表示，美國9月減息機會高唱入雲，勢成本港樓市「新分水嶺」，釋放利好訊號。惟全城靜待減息，無論發展商、業主或準買家皆觀望後市，同時放慢出貨及入市步伐，致令目前的成交放緩，相信8月無論新盤及二手成交，皆極有機會創「撤辣」後單月新低。

黃建業預期，資金已經「蓄勢待發」，一旦減息落實，樓市交投隨即反彈，相信第四季大有機會重現「量升價穩」的情況。黃又強調，交投回落不代表撤辣效應已失，更不代表樓市重新被冰封，現時交投陷於低潮，主要原因既是暑假港人大舉外遊，亦是因為市場觀望減息，發展商放緩出貨，準買家亦減慢入市。

黃建業亦稱，現時市況屬今年1月及2月翻版，其時市場憧憬特區政府撤辣，紛紛觀望後市，住宅物業成交急凍，然後於「撤辣」落實後急劇反彈，並於今年3月及4月時達到高峰，及後又因為息口及經濟前景而輾轉回落。黃認為，減息憧憬之下，資金已經「蓄勢待發」，減息勢成本港樓市「新分水嶺」，誘發購買力爆發，屆時發展商亦會加大出貨力道，帶動一手及二手成交齊升。黃相信，目前樓價仍屬「反覆尋底」，即使減息亦不會有立即回升，但是會因應資金逐步流入，慢慢回穩，第四季樓市有機會出現「量升價穩」的局面。

 

 

 

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