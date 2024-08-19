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今年新盤撻訂逾300宗 超去年全年兩成

港府2月撤辣對樓市的剌激效應消散，近日一手交投氣氛再趨淡靜之際，市場更不乏新盤買家撻訂及取消交易；據中原地產研究部最新統計，2024年第二季新盤撻訂宗數錄得149宗，較第一季錄159宗，稍為減少10宗或6%，但連續兩季逾百宗。上半年撻訂共308宗，已較2023年全年總數261宗高18%；綜合市場資訊，如連同第三季迄今、即7月至今的數字，即2024年至今主要新盤共錄約338宗新盤撻訂或取消交易，已比去全年數字，增加約77宗或30%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於有發展商追收撻訂單位的差價，業主決定取消交易可能變得審慎。

此外，今年第二季取消交易的149宗一手私宅中，截至2024年6月，有83宗已成功重售，重售比例為56%，較第一季截至3月的重售比例59%，略低3百分點；由於第二季一手銷售量放緩，重售撻訂單位速度亦將減慢。

可留意是， 雖然私宅新盤撻訂宗數持續增加，但2023年第一季至2024年第二季，已重售比例連續兩季維持72%，顯示撻訂單位只有三成仍未重售。

至於撻訂宗數最多的9個一手項目中，有6個的重售比例高達五成以上；2024年第二季撻訂宗數最多的首三位分別是中海外（0688）啟德跑道區維港1號涉29宗，長實（1113）及新地（0016）合作的屯門山公路飛揚一期涉26宗、及長實元朗洪水橋#Lyos涉15宗。

上述三個項目中，維港1號、飛揚一期的重售比例均超過七成，錄79%及73%；#Lyos則錄33%略低。至於保利（0119）及尚嘉合作的油塘朗譽的重售比例為0%，即未有撻訂單位售出。

另外， 相關撻訂重售的降價幅度方面，內房五礦（0230）旗下油塘蔚藍東岸，錄約8宗撻訂重售，有7宗原於2020年11月至2021年6月期間一手售出、1宗原於2023年2月一手售出，全部重售成交價均下調，降幅介乎10%到32%。

相關降幅最多，為蔚藍東岸3座高層F室，實用面積318呎1房戶，原成交價782.14萬元、實呎24,596元；單位於今年4月取消交易，並於同月重新以532.173萬元售出、實呎16,735元，重售價下降32%。

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