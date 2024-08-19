港府2月撤辣對樓市的剌激效應消散，近日一手交投氣氛再趨淡靜之際，市場更不乏新盤買家撻訂及取消交易；據中原地產研究部最新統計，2024年第二季新盤撻訂宗數錄得149宗，較第一季錄159宗，稍為減少10宗或6%，但連續兩季逾百宗。上半年撻訂共308宗，已較2023年全年總數261宗高18%；綜合市場資訊，如連同第三季迄今、即7月至今的數字，即2024年至今主要新盤共錄約338宗新盤撻訂或取消交易，已比去全年數字，增加約77宗或30%。