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新世界華潤龍田村項目批則 涉約28萬呎樓面

政府積極發展北部都會區，其中由新世界（0017）、華潤置地合作的元朗龍田村項目，今年6月獲批建築圖則，項目將興建2座23層高(在兩層地庫及兩層基座之上)住宅大樓連會所設施，涉及約27.95萬方呎住宅樓面。

此外，新世界同系尖沙嘴漢口道43至49A號項目，獲批建1幢24層高商住項目，當中住宅樓面涉及3.96萬方呎，另9.9萬方呎屬非住宅樓面，總樓面約13.88萬方呎。資料顯示，上述項目已於今年初，獲城規會批准其發展，將作分層住宅及准許的辦公室、商店及服務行業/食肆用途，當中作辦公室、零售樓面佔較多，約9.9萬方呎；另計劃興建110個住宅單位，涉及3.96萬方呎，總樓面約13.88萬方呎。大鴻輝或相關人士持有的深水埗褔華街54至60號，則獲批建1座23層高(在3層基座之上)的商住物業，涉及34375方呎住宅及4826方呎非住宅樓面，合共3.92萬方呎樓面。

華懋東涌配電站批建2座最高45層住宅

另華懋、港鐵（0066）合作的東涌牽引配電站項目，則修改圖則。資料顯示，項目原於今年初獲批建5座47層高（在5層基座之上）住宅連會所，以及政府、機構或社區設施物業，涉約92.5萬方呎住宅及約11.8萬方呎非住宅樓面，據屋宇署資料，項目最新獲批建2座44至45層高（在5層基座之上）住宅連會所，以及政府、機構或社區設施物業，住宅樓面涉約92.3萬方面，與原有方案相若，惟非住宅樓面則縮減至約2.9萬方呎，較原來樓面大幅減少約8.9萬方呎或75%。

 

 

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