報告指出，資金成本上升，主要由於美國聯儲局沒有如市場預期般減息，導致香港銀行同業拆息保持高位，銀行亦採取更加保守的貸款取態，並正重新評估其手上的貸款組合，收回部分抵押物業，該項因素將有利現金充裕的投資者和用家，向財困賣家議價。本港今年上半年大型非住宅物業的交易總額只有99億元，較去年同期大減47%。

該行預料，未來數月內，銀行貸款質量可能進一步惡化，意味貸款態度將更謹慎，加上高昂的再融資成本，可能逼使更多大型物業組合持有人，以折扣價出售部分非重點資產。第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指，受港元升值和高息環境，加上遊客消費和可支配收入下降、北上消費潮流等因素，本港核心街舖租金自2019年起已下降50%。

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