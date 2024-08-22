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維港1號一房591萬沽 呎售1.69萬
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維港1號；維港‧雙鑽；
文章日期：2024年8月22日 19:04
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中海外
（0688）
啟德跑道區維港1號，今日最新出第2B座3樓H室，屬實用面積348方呎1房 (開放式廚房)間隔，成交價591.4萬元、實呎16,994元。
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