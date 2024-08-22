項目明日率先招標推售8伙特色單位，周六則以價單形式發售60伙。宏安地產執行董事程德韻表示，周六發售的單位涵蓋34伙1房單位、26伙兩房戶，實用面積245至364方呎，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價17,502至23,470元。樓盤僅提供90伙，樓花期長約21個月。

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