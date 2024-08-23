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內地客沽維港‧星岸 連「辣稅」蝕五成 持貨8年4房2350萬易手 屋苑最大宗蝕讓

大市受不明朗因素籠罩，本港樓市走勢連月現回調，市場近日再錄得內地業主勁蝕成交。資料顯示，內地客2016年3460.7萬元一手購入紅磡維港．星岸4房單位，曾於2019年底向財務公司「借凸」樓價（即貸款額高於買入價），及至近日終以2350萬元沽出，不但實呎為17,318元，成屋苑至少3年以來呎價新低外，業主更持貨約8年連「辣稅」等使費，料實蝕1650萬元或48%，成屋苑歷來最大宗二手蝕讓成交。

明報記者

上述單位為5座低層A室，實用1357方呎，4房雙套連士多房間隔，享樓景及部分海景。原業主2016年一手購入時，須繳付達樓價30%「辣稅」，但其中15%獲發展商代繳，其後業主再向發展商旗下財務公司進行一按及二按，及至2019年底，再將單位抵押予另一財務公司，貸款高達3700萬元，即較單位購入價還要高239.3萬元或約7%，而業主雖已隨即還清發展商財務公司一按及二按，惟單位近日仍以低價蝕讓，單是帳面已蝕1110.7萬元或32%，而成交價更只及貸款額高達3700萬元約64%；至於新買家則透過公司名義購入上址。

實呎1.7萬見3年新低 買家為公司客

此外，美聯助理區域經理潘慶樑表示，大嶼山愉景灣海藍居2座地下連花園特色戶，實用面積1204方呎、連面積約1000方呎前後花園，3房1套連工人房間隔，為屋苑罕有放盤，原業主早前以1200萬元放盤，獲外籍客以1170萬元承接，實呎9718元。原業主同屬外籍家庭客，2010年5月1228萬元購入，持貨約14年帳面仍蝕58萬元或約5%，連使費料實蝕約125萬元或約一成。

愉景灣特色戶1170萬沽 14年實蝕一成

美聯助理區域經理陳少鴻透露，馬鞍山迎海二期21座中層C室，實用481方呎，1房間隔，因單位正出租未能安排睇樓，新近獲上車客以570萬元承接，實呎11,850元，成交價料為屋苑7年以來新低。原業主2015年以521萬元一手購入，持貨約9年帳面升49萬元或約一成。值得一提，是次成交單位屬「縮則」戶，單位對上同座中層C室，實用510方呎兩房間隔，5月以728萬元易手，實呎14,275元，以呎價計，是次呎價較5月低約17%。

另外，利嘉閣助理分區經理梁均耀稱，青衣灝景灣10座低層E室，實用684方呎，3房1套間隔，原以899萬元放盤，經議價後累減64萬元或7%，以835萬元易手，實呎12,208元。原業主2016年9月825萬元購入，帳面微升10萬元或約1%，惟連使費料實蝕35萬元或4%

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