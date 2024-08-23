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新地申帝景酒店重建住宅  提供674伙中小型單位 

本港遊業前景仍充滿挑戰，早前已獲准改裝住宅的新地（0016）汀九帝景酒店，新近再向城規會提交規劃申請，擬議重建帝景酒店為住宅，提供674伙中小型單位，較全幢改裝提供私宅數目微增13個或2%，另擬設長者日間護理中心，但總樓面維持約32.46方呎，預計2028年落成。 

據城規會文件顯示，上述申請地點位於汀九荃灣內地段第5號，及丈量約份第399約地段第429號，現為帝景酒店，提供688間酒店房間。 

項目地盤面積約6.9萬方呎，現坐落於住宅（乙類）地帶，住宅部分地盤面積約6.53萬方呎，計劃以地積比率4.85倍發展，擬建一幢住宅及一幢綜合用途物業，樓高分別14及15層高，提供674伙平均面積469方呎的住宅單位，涉樓面約31.65萬方呎。 

另外，項目地面將設一個長者日護理中心，提供60個名額，涉及樓面8181方呎，但整個項目總樓面維持約32.46方呎，料住戶數目約1820人，預計2028年落成。 

申請人指，擬議重建的任何部分，均不會超過汀九橋的最低拱腹高度（即主水平基準上77米）。此外，住宅發展亦符合大綱圖註釋的規劃意向及發展限制，落成後能提供更多房屋供應。 

翻查資料，新地在2021年6月（當時本港正處於第4波疫情，食肆、健身室等出現群組疫情），向城規會申請將帝景酒店作全幢改裝，改劃為不多於661伙的住宅項目，一層最多62伙，涉約31.65萬方呎樓面（包括1.81萬方呎會所）；項目另設一間長者日間護理中心涉約8181方呎樓面，總樓面32.46萬方呎。城規會在2022年6月批准有關申請。

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