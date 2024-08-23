具體反映7月29日至8月4日市況的中原城市領先指數CCL，最新報138.61點，按周跌0.41%，是次反映8月1日美國維持利率不變當周的市況；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，雖然9月有望減息的消息利好樓市氣氛，但二手市況仍拉鋸，樓價繼續調整，CCL連跌3周共1.77%，只要再跌0.61點或0.44%，便達到138點短期目標。