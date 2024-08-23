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CCL連挫三周 今年樓價累跌近6%

具體反映7月29日至8月4日市況的中原城市領先指數CCL，最新報138.61點，按周跌0.41%，是次反映8月1日美國維持利率不變當周的市況；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，雖然9月有望減息的消息利好樓市氣氛，但二手市況仍拉鋸，樓價繼續調整，CCL連跌3周共1.77%，只要再跌0.61點或0.44%，便達到138點短期目標。

本周CCL屬近8年新低，重返2016年9月底水平，而今年至今則累挫5.84%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.56%；至於金管局最新宣布成立中小企融資專責小組，主要銀行承諾兩星期回覆物業按揭審批結果，另鰂魚涌FINNIE 本月24日首輪發售60伙，對本地二手樓價的影響，將於9月中旬公布的CCL反映。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.00點，按周跌0.47%；CCL(中小型單位)報137.68點，按周跌0.52%。兩項指數齊跌兩周，同樣累跌1.79%，均屬近8年新低，重返2016年9月中、及9月底水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報143.25點，則按周微升0.08%，連跌兩周後回穩，繼續處2017年1月中的逾7年半低位。

 

四區樓價方面，三升一跌；港島CCL Mass報136.61點，按周跌0.97%，連跌3周共2.94%，指數為2016年6月中後新低；新界西CCL Mass報128.01點，按周跌0.94%，連跌兩周共1.45%，指數創2016年12月中後新低；新界東CCL Mass報152.54點，按周跌0.40%，指數創2017年2月中後新低。

九龍CCL Mass上周大跌後今周回穩， 指數報135.87點，按周升0.18%，惟繼續處於2016年9月底低位，屬唯一錄樓價上升的區份。

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