美聯工商舖認為，目前工商舖市有不少銀主盤正在放售，加上住宅市場尚有不少一手貨尾，料工商舖價格仍面臨壓力，惟賣家願意擴大議價空間，預計下半年大手成交量、值，將維持平穩，料全年大手成交有80宗，涉資約400億元。

整體市場方面，美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，預料全年工商舖成交量僅錄約3,350宗，屆時將為自1996年有紀錄以來29年新低，商舖全年料錄960宗成交，是歷年來首次跌穿1,000宗水平。

另工廈全年預料錄1,700宗成交，兩者皆創有紀錄以來29年新低；雖然寫字樓全年料錄近700宗，屬有紀錄以來次低，但僅比2020年歷史低位高約6.9%。

盧展豪認為，隨美國經濟降溫，通帳受控，市場預期聯儲局最早將在今年9月開始減息，但本港按揭利率減幅，未必會完全跟隨美息步伐，除非聯儲局減息幅度足夠大，否則減息對投資市場的刺激作用有限。

不過，金管局將與銀行公會成立小組，協助中小企進行融資並確保加快物業按揭的審批，本港三大發鈔銀行亦確保，若客戶能準時供款便不會要求他們提前還款(Call Loan)，以及不會因抵押品價值下跌，而催促客戶還款，相信措施有望穩定市場情緒。

盧展豪續指，長遠而言，本港應推出更多招商引資政策，協助中外資本更快適應本港市場，令香港的經濟得以持續發展，為工商舖市場帶來支持。

其他報道

愛海頌低層兩房租2萬 呎租37元

杏花邨4房放租僅一天3.4萬租出 呎租近40元