moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

美聯工商舖：工商物業料全年成交跌至29年新低

受工商舖物業價值續下跌影響，美聯工商舖統計數據顯示，截至今年8月中為止，逾1億元大手買賣宗數僅錄51宗，雖然較去年同期增約4.1%，惟成交金額僅錄得逾250億元，不但按年減少約15.4%，出現「量升額跌」，更為歷史次低紀錄。

美聯工商舖認為，目前工商舖市有不少銀主盤正在放售，加上住宅市場尚有不少一手貨尾，料工商舖價格仍面臨壓力，惟賣家願意擴大議價空間，預計下半年大手成交量、值，將維持平穩，料全年大手成交有80宗，涉資約400億元。

整體市場方面，美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，預料全年工商舖成交量僅錄約3,350宗，屆時將為自1996年有紀錄以來29年新低，商舖全年料錄960宗成交，是歷年來首次跌穿1,000宗水平。

另工廈全年預料錄1,700宗成交，兩者皆創有紀錄以來29年新低；雖然寫字樓全年料錄近700宗，屬有紀錄以來次低，但僅比2020年歷史低位高約6.9%。

盧展豪認為，隨美國經濟降溫，通帳受控，市場預期聯儲局最早將在今年9月開始減息，但本港按揭利率減幅，未必會完全跟隨美息步伐，除非聯儲局減息幅度足夠大，否則減息對投資市場的刺激作用有限。

不過，金管局將與銀行公會成立小組，協助中小企進行融資並確保加快物業按揭的審批，本港三大發鈔銀行亦確保，若客戶能準時供款便不會要求他們提前還款(Call Loan)，以及不會因抵押品價值下跌，而催促客戶還款，相信措施有望穩定市場情緒。

盧展豪續指，長遠而言，本港應推出更多招商引資政策，協助中外資本更快適應本港市場，令香港的經濟得以持續發展，為工商舖市場帶來支持。

 

其他報道

愛海頌低層兩房租2萬 呎租37元 

杏花邨4房放租僅一天3.4萬租出 呎租近40元

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款