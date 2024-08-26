東盟協會宣布，第二屆東盟電影節將於9月5日至28日舉行，期內將安排逾20部電影免費放映，當中約10部放映電影的製作人、導演和演員將前來香港出席映後座談會，與本地青年及在港就學的東盟學生見面。
香港-東盟協會主席黃永光表示，中國與東盟國家之間的貿易及交流歷史悠久，今次感謝行政長官李家超致力促進與不同東盟國家的合作，最近他率領代表團訪問東盟國家，積極推廣香港，促進連繫，為各個商業領域開拓新機遇。協會很高興今年再次舉辦東盟電影節，透過電影獨有的魅力跨越語言界限，創造共同體驗，凸顯香港作為連接東盟與中國內地的橋樑角色，加強其作為區內文化交流的重要樞紐地位，並期望透過東盟電影，讓香港觀眾，尤其是年青一代，對東盟國家豐富且深厚的文化底蘊和創意產業有獨特的體驗。
他又指，本屆東盟電影節特別舉辦約10 場映後座談會，特邀電影製作團隊到場與觀衆分享其創作理念及電影製作背後的故事。來自汶萊、印尼、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的電影製作人、導演及演員，將於座談會中與本港的持份者及學生見面；部分活動更邀請了香港知名電影業專業人士，如《淪落人》導演陳小娟和《過時。過節》導演曾慶宏進行映後對談，進一步深化整個電影節期間的文化交流。
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