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美聯黃建業料全年樓價跌8%  提議3年可取永居身分證留人才

美聯集團（1200）今日公布業績，按年多賺近3.5倍，惟集團主席黃建業認為本港樓市在2月底撤辣後，成效未見持久，而跌勢主因是美國加息周期來得急，加上本港經濟復甦緩慢，市場情緒悲觀，港人對經濟前景欠信心，放慢置業步伐，將資金投放在高息金融產品，令撤辣效果被抵銷。

他認為，美國若在9月減息，料發展商將加快推盤，市場會氣氛改善，部分資金或會「偷步」入市，料可激活第四季物業成交，屆時樓價跌幅有望收窄；黃建業強調，長遠仍睇好樓市，惟減息來得較遲，加上本港息口未必即時跟隨，故將6月份估計的全年樓價跌3%，改為全年跌8%，而目前全年樓價已跌約5%，相信第四季樓價跌幅為約3%，重返2016年中水平。

成交預測方面，下調全年一手成交量預測至1.6萬宗，惟按年仍升逾五成；二手成交量料錄4萬宗，按年仍升12%。惟即使調低成交預測，一、二手交投亦將按年回升，並創3年新高，相信樓市已遠離最壞時刻。他同時睇好租金全年升約8%，可創歷史新高。

黃建業建議，政府應趁減息周期開啟，全力加速「拼經濟、興金融」，如鼓勵銀行放寬銀根，吸引企業擴充及外資來港發展，亦應在飲食、服務及旅遊等方面借鏡深圳。此外，亦應由「吸人才」發展至「留人才」，如降低取得永久居民身分證的年期門檻，由現時的7年減至5年，甚至3年。

 

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