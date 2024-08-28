王氏指，撤辣後成交雖一度急增，但因市場未再有利好消息，料短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。隨著美國即將減息，本港銀行或不會馬上跟隨減息，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。他預計，今年第三季樓價或會見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，而下半年整體跌幅或較上半年略為收窄，維持今年初預測樓價全年下跌5%。

一手貨尾再減8000伙才利樓市

至於一手市場，撤辣後新盤銷情不俗，令一手貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8000至1萬伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在明年中回落至較低水平。受新盤貨尾囤積影響，發展商仍積極減價去貨，預計推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

至於私人住宅租金指數累升5個月，王兆麒認為，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5%至8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。

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