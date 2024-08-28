中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然2008年全球爆發金融危機，但當時本港的銀主盤數量也低於現時，可見現時樓市所面對的困境，以及業主斷供情況比金融海嘯更加嚴峻。他又指，8月份逾四成銀主盤來自財務公司，即俗稱「財仔盤」，多涉及二按，二按的利率一般較高，斷供風險自然高，目前全港持有銀主盤貨量最多的機構，涉及一間財務公司，手持約70間銀主盤，佔整體銀主盤約兩成。

陳永傑稱，近年息口持續高企，不少業主因加息後難以負擔高息而斷供，尤其是高成數物業，令銀主盤湧現，由於減息尚待出現，整體經濟復蘇緩慢，銀主盤有回升趨勢，期望10月施政報告會推出措施穩定地產市道，勿讓樓市繼續下沉。