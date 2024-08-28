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銀主盤升至344間創17年新高 財仔盤佔逾四成

本港樓價持續下挫，銀主盤數量不斷攀升。根據中原地產最新數字顯示，政府於今年2月底全面撤辣後，一度令樓市價量齊升，銀主盤消化力亦轉強，一度令銀主盤數量由2月高位316間，跌至3月268間，但截至8月28日，經中原地產放售的銀主盤數量升至344間，較7月320間增近8%，亦較去年同期263間多逾三成，並已打破2008年金融海嘯期間最高位316間，創2007年11月錄433間後近17年新高，總值逾35億元，當中逾4成銀主貨屬來自財務公司、多涉及加按而按爆煲的「財仔盤」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然2008年全球爆發金融危機，但當時本港的銀主盤數量也低於現時，可見現時樓市所面對的困境，以及業主斷供情況比金融海嘯更加嚴峻。他又指，8月份逾四成銀主盤來自財務公司，即俗稱「財仔盤」，多涉及二按，二按的利率一般較高，斷供風險自然高，目前全港持有銀主盤貨量最多的機構，涉及一間財務公司，手持約70間銀主盤，佔整體銀主盤約兩成。

陳永傑稱，近年息口持續高企，不少業主因加息後難以負擔高息而斷供，尤其是高成數物業，令銀主盤湧現，由於減息尚待出現，整體經濟復蘇緩慢，銀主盤有回升趨勢，期望10月施政報告會推出措施穩定地產市道，勿讓樓市繼續下沉。

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