發展商最新公布天璽．天第1期布局，住宅部份以空中花園為分界，設有4大區域，包括Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower 及 Apex Tower。其中設有60伙的Peak Tower，分布於第3座32樓至50樓，特設額外上落客區及住宅大堂，由1樓直通上述樓層，Peak Tower 每層設4伙，每戶有私人電梯大堂及兩部獨立電梯。該座別的頂層有2伙，均為4房3套間隔、3層複式的特色戶，配備私人按摩池或私人泳池。

發展商是次介紹Peak Tower 46樓B室，實用面積約2000方呎，4房雙套及工作間間隔，單位大廳以曲尺形設計，樓層高度約3.5米，連約120方呎露台，料俯瞰啟德車站廣場。

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