部署推售多個市區全新盤的新地（0016），除招標推售北角海璇2B-2期外，旗下樓花期約10個月的啟德天璽．天第1期，亦預計下月初上載樓書，擬本季推售。差估署公布的7月樓價指數連跌3個月，創8年新低，新地代理總經理胡致遠認為，數據反映大市，但不影響集團推盤部署。
發展商最新公布天璽．天第1期布局，住宅部份以空中花園為分界，設有4大區域，包括Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower 及 Apex Tower。其中設有60伙的Peak Tower，分布於第3座32樓至50樓，特設額外上落客區及住宅大堂，由1樓直通上述樓層，Peak Tower 每層設4伙，每戶有私人電梯大堂及兩部獨立電梯。該座別的頂層有2伙，均為4房3套間隔、3層複式的特色戶，配備私人按摩池或私人泳池。
發展商是次介紹Peak Tower 46樓B室，實用面積約2000方呎，4房雙套及工作間間隔，單位大廳以曲尺形設計，樓層高度約3.5米，連約120方呎露台，料俯瞰啟德車站廣場。
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