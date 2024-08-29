晶苑投資首席投資官陳偉文指，公司非常高興於短期內完成兩項收購項目，對本港私人學生公寓市場的發展，以及近年由不斷增加的非本地留學生所帶動的住宿需求，公司持樂觀態度。

Y36前身是一幢於2020年落成的住宅物業，樓高25層，提供61個房間，目前提供約82個牀位，設有單人房及雙人房，平均每層有3個房間，並設24小時保安。Y36由住宅物業改造成學生專屬居住空間，所以房間設計特意設有大量儲物空間，並配備開放式廚房、獨立洗手間、高速Wi-Fi。

Y36擁有七大共享空間，逾4,000方呎，設多項共享設施，如共享廚房、洗衣間、協作及進修空間、社交空間、露天燒烤平台、健身房和飽覽海港山城景色的天台花園等。

資料顯示，上述新柳街Incredible Residences原由投資者持有，及後成後銀主盤，並由晶苑以1.23億元購入，及後晶苑再以約2.2億元向舖王鄧成波家族購入旭逸雅捷酒店．荔枝角，以酒店總樓面約3.87萬方呎計，呎價5685元，兩項目合共涉及3.43億元。

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