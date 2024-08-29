文章日期：2024年8月29日 16:41
西半山亦見內地生租客身影。中原分行高級分區營業經理譚嘉良表示，西半山CAINE HILL中低層C室，實用197方呎，屬開放式間隔，以樓景為主，近日獲來港升學的內地生以1.6萬元承租，平均呎租81元，據了解租客先預付半年租金，即約9.6萬元。單位業主今年3月521萬元一手購入，租金回報約3.7厘。譚氏指，隨著暑假接近尾聲，現時市場上來港升學的內地生租客開始漸見回落。
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