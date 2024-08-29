值得留意，項目IIA期今年4月起，只是以招標形式推售，主要為16樓或以上中高層、實用逾1000方呎大單位；是次新價單內的單位，集中於第1座及第3座中低層戶，包括78伙2房戶、6伙3房戶，實用面積482至725方呎。

至於4月登場的IIB首張價單，單位集中於第6A、6B座，涵蓋實用面積388至774方呎的1房至3房1套單位，大部分為中低層，亦有推出16至27樓、屬中層至極高層一、兩房戶，惟仍較IIA期首批折實均呎低。

是次入場單位位於第3座2樓E室，實用面積490方呎兩房間隔，向北望佛光街，折實價941.2萬元，折實呎價19,208元，相比IIB期首推的入場兩房戶、第6B座2樓F室，實用面積525方呎，向西望忠孝街，折實價999.4萬元，折實呎價19,036元，以呎價計，屬於相若水平。

至於今次折實呎價最低單位，為第3座2樓G室，實用面積601方呎兩房間隔，折實價為1108.1萬元，折實呎價約18,438元。

發展商表示，是次推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，相比IIB期，屬原價加推，並維持提供4個付款方法，最高折扣率為18%。

分兩期發展商的朗賢峯，提供990伙，自今年4月推售至今累沽逾609伙，套現77.5億元。

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