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CCL連挫4周 今年迄今累跌6.14%比去年全年「跌凸」

本港樓市持續下滑，具體反映8月5日至11日市況的中原城市領先指數CCL，最新報138.17點，按周跌0.32%，正是8月5日環球股市急挫當周市況，而樓價跌勢未止，CCL連跌4周共2.08%，指數已貼近138點目標。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價下調方向未變，9月底CCL有機會進一步下試136點，現時相差2.17點或1.57%；如CCL跌至136點，今年首三季樓價將跌約8%。

事實上，本周CCL繼續是近8年、即約413周新低，重返2016年9月底水平，今年累跌6.14%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.79%。可留意是，相對CCL去年全年下跌約6.1%，即今年迄今的跌幅已較去年「跌凸」。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.80點，按周跌0.14%；CCL(中小型單位)報137.41點，按周跌0.20%。CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.93%及1.98%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報142.00點，按周跌0.87%。上述三個指數均屬近8年新低，CCL Mass重返2016年9月中水平；CCL(中小型單位)、(大型單位)同樣重返2016年9月底水平。

四區樓價指數則二升、二跌。港島CCL Mass報134.17點，按周跌1.79%，連跌4周共4.67%，指數屬2016年5月底後新低；新界東CCL Mass報151.29點，按周跌0.82%，連跌2周共1.22%，指數屬2017年2月初後新低。

另一方面，九龍CCL Mass報136.51點，按周升0.47%，連升2周共0.66%，繼續處2016年9月底低位；新界西CCL Mass報129.60點，按周升1.24%，連跌2周後回穩，指數於2017年2月中水平徘徊。

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