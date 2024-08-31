會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO 及KOKO MARE已完成收樓，外界預計美聯儲將於下月減息，將有利本地樓市成交上升，預料今年內市場逐漸回暖，現推出新價單及「輕鬆置業按揭貸款」及「300天現金優惠付款計劃」，盼能幫助買家把握時機入市。」

全新「輕鬆置業按揭貸款」計劃，買家只須提供香港收入證明及足夠文件證明其還款能力，便可獲批最高達八成第一按揭貸款額，而貸款年期最長為3年。第一按揭貸款按月分期償還，其利息計算方式為滙豐銀行的最優惠利率（P）減1.75%，用戶須於物業貸款發放之日起計36個月內，按月分期償還合共6%本金，餘下本金及利息須於到期日或之前全數償還。

另會德豐亦同時推出全新「300天現金優惠付款計劃」，成交期長達300日，提早120日成交可獲回贈6.5%；提早121至150日成交可獲回贈5.5%，而提早151至180日成交可獲回贈4.5%。若買家購買指定住宅物業時，不使用「輕鬆置業按揭貸款」，將可獲所購住宅物業成交金額2%之現金回贈，換言之，最高優惠將回贈樓價8.5%。