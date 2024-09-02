全盤面積最細單位，為第2A座2樓至30樓C室，實用面積244方呎開放式間隔，涉約25伙；頂層特色戶只有1伙，為第2B座30樓D室，實用面積1770方呎四房雙套間隔、連611方呎平台及254方呎天台。

交樓配套方面，廚房配套家電以德國品牌Miele、西門子為主，分體式空調選用日本品牌大金。另全盤提供72個住客車位。

中海外地產董事總經理游偉光表示，維港‧雙鑽設兩幢住宅大廈，合共提供702個開放式至4房特色單位，3房單位佔約10% ，實用面積593至705方呎，全部分布在第二座，廳、房同向，享維港海景；項目主打的兩房單位佔逾40% ，實用面積437至509方呎，其中區內較受歡迎之兩房梗廚單位佔約17% 。

至於作為入場戶型的開放式及1房單位，佔約48%；項目第2座頂層設一個4房 (連工作間及洗手間) 特色單位，實用面積1770方呎，連611平方呎平台及254平方呎天台，享維港及都會公園雙景致。位於九龍灣國際交易中心的示範單位及展銷中心，經已完工，短期內開放予公眾參觀。

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