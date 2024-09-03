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ONE INNOVALE轉售為租涉60伙 191呎月租約9500元起

近期部分發展商將單位轉售為租，當中恒地（0012）繼旗下紅磡必嘉坊‧㬢匯早前將部分待售單位改為招租後，市場消息指，集團位於粉嶺馬適路的ONE INNOVALE，亦將部分單位轉售為租，開放式入場租金約9500元起，與市場租金叫價相若。本報向恒地查詢ONE INNOVALE 單位轉售為租事宜，暫時未有回應。

據區內代理表示，發展商將約60個待售單位招租，當中約20伙為分層戶，並標明租金叫價，如實用191方呎開放式單位，月租約9,500元起，1房及兩房的叫租分別約1.11萬元及約1.58萬元，其餘單位為4房大戶或特色戶，則需要向發展商查詢租金水平。

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