明報記者 歐陽慧恩

攝影 鄧家烜

已屆現樓的南天第，只設3幢洋房，實用面積4004至5132方呎；是次介紹的3號屋，實用面積4472方呎，地下至2樓屬起居樓層，設有面積約1172方呎的車庫，設兩個停車位及部分儲物空間，此層的室內地方使用天然石材鋪砌牆身及地板，顯出尊貴之外，亦較容易清潔及保養。

項目設3幢洋房 最大面積5132呎

大廳位於地下，設計師採用灰色、藍綠色作為主調，並以水作為元素，透過曲線及通透感，為戶主打造舒適居所，加上洋房設有多個大窗及落地敞門，使洋房內籠融合戶外的自然景觀，並同時以雲石及金屬材質，提升洋房的格調。

此層樓層高度約4米，即使廳內放置多件大型家俬，仍具充裕空間感；大廳旁的廚房，採用半開放式設計，廚櫃及雪櫃以大幅金色襯木材，型格之餘，亦與大廳的柔和設計產生對比，成為大廳的亮點。

室內融合戶外自然景觀

大廳對外連接2203方呎花園，種植大量常綠植物；花園同時設有長約20米的泳池，增加與周圍環境的融合度，亦成為戶主與朋友歡聚的地方。

洋房屬3房3套房設計，當中兩間套房位於1樓，中間設家庭廳，整個樓層均採用大自然色系，配合幾何線條設計牆身及地氈，予人輕鬆和諧感覺，亦顯時尚感；至於睡房，配有不少實用的入牆儲物櫃和大衣櫃，套廁均以天然石材鋪砌牆身及地下。

2樓全層屬主人房，可分為寢區、衣帽間和工作區三大區域；其中寢區放置有梳化、特大雙人牀、電視及大型儲物飾櫃，以深藍配襯啡色，顯出成熟味道；衣帽間呈Z型設計，設計師巧妙以彎位增加收納空間，為戶主提供更多儲物位置；工作區以落地屏風區分，用利落線條配合層架內的隱藏式燈糟，實用之餘不失美觀。

主人套房設寢區衣帽間工作區

主人房套廁採用酒店式設計，格局分明，坐廁、淋浴間位置均獨立區分，並設有大浴缸，對正落地大窗，讓住戶可邊浸浴、邊享受戶外風景，浴室內設梳妝枱，配套設備齊全。

至於天台，面積約877方呎，放置戶外家具，讓戶主與家人享受悠閒時光；另室內設有私家升降機，連接低層地下至天台各樓層。

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室內設計由梁志天操刀