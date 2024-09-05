他又指，不少準買家對2房連儲物室單位感興趣，因儲物室可靈活使用。另隨著美國聯儲局有望本個月中啟動減息，昨日香港有大型銀行公布，為新造按揭提供最多0.25%現金回贈，温表示，雖然回贈金額與以往仍有差距，但重點是為樓市帶來正面信息，是一個好兆頭，期望在多個利好因素下，整體樓市逐步回穩。

為配合「啟德海灣」第1期銷售，即日起至9月30日透過美聯物業購買「啟德海灣」第1期2房或以上單位之首5名由租轉買的買家，將可獲贈價值約1.5萬元的傢俬禮券，名額5個，合共總值約7.5萬元，優惠先到先得。

另外，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，該公司為「啟德海灣」第1期買家提供「置業易高成數Ｈ按優惠」，按揭成數高達九成，按息全期低至H加1.3厘，上限低至P減2厘（P為6.125厘），即封頂息率低至4.125厘，現金回贈高達0.5%，更可享綠色按揭額外獎賞高達14,090元，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。

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