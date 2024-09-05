過去屢錄二手蝕讓的上水天巒，再錄一手業主勁蝕離場個案。中原副分區營業經理羅偉蓮表示，天巒剛錄4月至今首宗二手成交，單位為洛森大道雙號屋，實用面積1822方呎，連約1082呎花園，3房雙套連多用途室間隔，設私人車庫，以1780萬元售出，實呎9769元，為屋苑歷來成交呎價首次跌穿1萬元買賣個案，成交價亦為屋苑最少3年新低。原業主以公司名義，2010年斥約2436萬元一手購入，持貨約14年帳面蝕約656萬元或27%，連使費料實蝕775萬元或32%。