文章日期：2024年9月5日 17:40
有多個項目正銷售或部署推售的新地（0016），旗下啟德天璽•天第1期的推盤部署亦準備就緒，新地代理總經理胡致遠表示，將於下周上載項目樓書。
發展商繼續為項目軟銷，胡致遠指出，天璽‧天提供雙會所設計，連園林面積並逾10萬方呎，提供近20項會所設施，會所分三大區域，其中位於30樓為天際空中花園，31樓為逾100米高空的空中會所「天上天」，設有區內唯一空中會所連50米無邊際泳池。另一個會所名為「天中庭」，位於3樓，有室外及室內泳池，燒烤區等。
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