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仲量聯行：431呎以下細戶租金回報升至3.4厘 12年來新高

租金急升帶動租金回報率飈至近12年高位。仲量聯行最新發表的《香港住宅銷售市場綜述》指出，本港實用面積431方呎以下的細單位（A類住宅）平均租金回報率，已於6月份升至3.4%，較過去十年的平均水平高出70個基點，創下2012年以來新高。

該行引述差餉物業估價署指數，指今年7月份，A類住宅租金指數按年升6.9%，B類住宅（實用431至752方呎）租金指數按年升7.3%，至於C類(實用753至1,075方呎)單位錄得6.3%按年增幅；A、B及C三類住宅的綜合租金指數按年升6.9%，距離2019年的歷史高位僅相差3%。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如認為，面積較細的單位租金升幅較顯著，主要受選擇鄰近商業區居住的非本地學生及專業人士推動，加上去年6月至今年6月期間，本港家庭住戶數目按年增加1.5%或3.98萬戶，達276萬戶；以及有調查顯示，受訪的86%的非本地人才受訪者正租住單位，都令租賃市場需求增加。

至於該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰亦指，政府擴大「高端人才通行證計劃」的適用範圍，預期將進一步令中小型住宅單位的租金和回報率在短期內持續上升。不過，受本港人口縮減及家庭住戶每月入息中位數升幅放緩，令收入增長無法追上租金影響，都可能令租金增長放緩。

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