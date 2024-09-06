moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL連跌4周輕微反彈 今年累跌5.79%

市場憧憬美國本月啟動減息之際，具體反映8月12日至18日市況的中原城市領先指數CCL最新報138.68點，按周升0.37%，單周回穩，終止之前4周連跌；不過，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，短期本港樓價仍反覆向下，多個新盤部署開賣，將搶去部分二手購買力，現時指數距離9月底136點目標水平，只相差2.68點或1.93%。

事實上，近4周來，CCL在138點到139點水平徘徊，繼續處近8年、414個星期來第3低，重返2016年9月底水平；2024年至今累跌5.79%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.52%。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.25點，按周升0.32%；CCL(中小型單位)報137.85點，按周升0.32%；上述CCL Mass、CCL(中小型單位)結束3周連跌，但繼續處近8年低位，同樣重返2016年9月底水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報142.85點，按周升0.60%，仍為逾7年半低位，重返2017年1月中水平。

四大分區方面，港九市區升、新界兩區跌，其中港島CCL Mass報135.92點，按周升1.30%，連跌4周後反彈，指數繼續處2016年5月底低位；九龍CCL Mass報137.27點，按周升0.56%，連升3周共1.22%，繼續2016年10月初水平。

另外，新界東CCL Mass報150.33點，按周跌0.63%，連跌3周共1.85%，指數屬2016年11月中後新低；新界西CCL Mass報129.25點，按周跌0.27%，指數於2016年12月中水平徘徊。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款