市場憧憬美國本月啟動減息之際，具體反映8月12日至18日市況的中原城市領先指數CCL最新報138.68點，按周升0.37%，單周回穩，終止之前4周連跌；不過，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，短期本港樓價仍反覆向下，多個新盤部署開賣，將搶去部分二手購買力，現時指數距離9月底136點目標水平，只相差2.68點或1.93%。