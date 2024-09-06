市場憧憬美國本月啟動減息之際，具體反映8月12日至18日市況的中原城市領先指數CCL最新報138.68點，按周升0.37%，單周回穩，終止之前4周連跌；不過，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，短期本港樓價仍反覆向下，多個新盤部署開賣，將搶去部分二手購買力，現時指數距離9月底136點目標水平，只相差2.68點或1.93%。
事實上，近4周來，CCL在138點到139點水平徘徊，繼續處近8年、414個星期來第3低，重返2016年9月底水平；2024年至今累跌5.79%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.52%。
另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.25點，按周升0.32%；CCL(中小型單位)報137.85點，按周升0.32%；上述CCL Mass、CCL(中小型單位)結束3周連跌，但繼續處近8年低位，同樣重返2016年9月底水平。
豪宅方面，CCL(大型單位)報142.85點，按周升0.60%，仍為逾7年半低位，重返2017年1月中水平。
四大分區方面，港九市區升、新界兩區跌，其中港島CCL Mass報135.92點，按周升1.30%，連跌4周後反彈，指數繼續處2016年5月底低位；九龍CCL Mass報137.27點，按周升0.56%，連升3周共1.22%，繼續2016年10月初水平。
另外，新界東CCL Mass報150.33點，按周跌0.63%，連跌3周共1.85%，指數屬2016年11月中後新低；新界西CCL Mass報129.25點，按周跌0.27%，指數於2016年12月中水平徘徊。