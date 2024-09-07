據最新的價單顯示，全新加推的單位分佈於3至12樓的B室，實用面積619方呎，2房間隔，當中6樓B室是連租約出售，按價單售價由1786.4萬至1849.5萬元，呎價介乎28,859至29879元，平均實呎29,370元。

配合全新推售，發展商推出3個付款辦法，分別120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃 (照售價減3.75%)、120「愜意無憂」一按貸款付款計劃 (照售價減3.75%)及360「先住後付」備用一按付款計劃 (照售價減0.5%)。若買家選用120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃及購買特定單位，最高可享折扣率約30.5%。

計算最高折扣後，折實售價由約1241.5萬至1285.5萬元，折實實呎由20,060至20,768元。

翻查資料，發展商今年2月亦曾以價單形式推售18伙，當時最高折扣優惠只14%，換言之，是次推出加推單位的折扣優惠增加16.5個百分點。

另發展商推出「先住後付」計劃，買家支付樓價10%及許可佔用費後，可申請提早入住。

此外，發展商今日亦推出一伙招標，為21樓C室，屬實用619方呎2房戶，望山景，單位地板、廚具及潔具等亦已全面升級，買家即買即住。截標日期為今年12月31日。