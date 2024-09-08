美議息前二手業主未有大出血打算

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍認為減息周期將至，買家重拾置業信心，目標多為細價筍盤，惟二手業主未有「大出血」打算，決定議息後再作決定，令二手交投膠著。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍區內二手交投平穩，買家入市態度仍然傾向審慎，主要物色平價筍盤，周末嘉湖山莊錄2宗成交，包括樂湖居12座中層H室，實用559方呎，3房間隔，以442萬元沽出，實呎7907元。原業主2004年11月130萬元買入，帳面大賺312萬元或2.4倍。

另美聯物業分行統計，十大屋苑周末同錄得約8宗成交，按周減少約42.9%，為連續4個周末雙位數後首次跌落至單位數水平，並見近六周新低。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，現時美國減息呼聲高唱入雲，惟減息的幅度及速度未定，市場難免謹慎，與此同時，新盤大軍亦整裝待發，多個矚目大盤推出在即，開價及反應勢成後市指標，不少準買家及業主均「謀定而後動」，靜觀減息後的市場變化，令二手買賣「拉鋸」