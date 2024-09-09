中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首8個月，公屋成交金額暫時較去年全年錄19.42億元，低約1.68億元或8.6%，料今年全年可達20億元以上，料將創2021年27.94億元後的3年新高。

楊認為，2月底特區政府全面撤辣，用家恢復入市意欲，而且受公屋富戶政策、房委會延長資助出售單位按揭貸款保證期的措施刺激，二手公屋成置業目標，再加上白表居屋效應帶動下，4月到8月期間公屋登記量連續五個月，維持逾100宗高水平。

事實上，今年首8個月公屋市道暢旺，登記宗數升幅跑贏居屋、及夾屋，同期二手居屋及夾屋宗數分別較2023年仍低24.6%及50%。

不過，受樓價調整影響，高價公屋買賣減少；今年首8個月價值400萬元或以上二手公屋買賣登記只有5宗，比2023年全年23宗，大跌18宗或78%，亦較2021年全年92宗，回落近95%。

今年首8個月，有19個公屋屋邨的買賣宗數，已超越2023年全年數字，其中9個屋邨升幅達50%以上；宗數升幅最大是柴灣峰華邨，今年暫錄8宗，較去年急增7倍，主要因為2023年基數太低所致；另黃大仙鳳德邨、及葵涌葵興邨，買賣宗數分別升1.04倍、及1倍。

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