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新批出按保宗數創11個月新低 金額創58個月新低 經絡料年底按保數字續處低水平

根據經絡按揭轉介研究部及按揭證券最新資料顯示，2024年8月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,512宗及78.4億元，較7月份的1,776宗及94.67億元下跌264宗（14.9%）及16.27億元（17.2%），宗數創11個月新低，金額則創自2019年10月「林鄭plan」推出後即58個月的新低。

8月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額695宗及37.26億元，較7月份的857宗及45.91億元減少162宗（18.9%）及8.65億元（18.8%），宗數及金額均連跌兩個月，並創5個月新低；平均新取用按保貸款金額為536萬元，按月持平。另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為38%，連跌2個月，並創近5個月佔比新低。

今年首8個月，新批出按保貸款宗數及金額為15,450宗及805.78億元，比去年同期的28,263宗及1,575.81億元下跌12,813宗（45.3%）及770.03億元（48.9%），宗數及金額創近5年的首8個月新低。而今年首8個月新取用按保貸款宗數及金額為7,100宗及366.88億元，比去年同期的12,375宗及692.87億元減少5,275宗（42.6%）及325.99億元（47%），宗數及金額均創近5年的首8個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府於今年2月尾撤辣後交投曾有所回升，但撤辣效應於次季尾開始不繼，一二手交投均有回落，按揭及按保需求亦同受影響。另外樓價回調，使新批按保金額創「林鄭plan」推出後的新低，料按保數字於年尾將繼續處於低水平。

 

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