事實上，沿着濱長廊慢步，可以飽覽近至西九龍、遠至港島的新視角，朝昂船洲方向，可觀賞海景日落；此外，寵物友善的戶外休憩空間，將成為市民與毛孩海邊散步及打卡的熱點。

臨近中秋，巨型愛心裝置和螢光燈帶裝置，將於9月14日至10月15日在本舍碼頭、海濱長廊與市民共度中秋，佳節氛圍滿滿的巨型兔子氣球，會在中秋期間現身。

中秋當晚 (9月17日，晚上7時30分至9時30分)，將會舉辦「海濱Live Music全民音樂會」，由《全民造星V》的唱作歌手Mark Chan（陳鴻翔）帶來busking 表演，現場亦有面部彩繪、寵物打卡等活動，為住客、旅客、市民、毛孩打造絕佳的中秋體驗及全新打卡秘境。

另周六的「假日維港臨海體驗市集」(9月21日，中午12時正至下午6時) ，除面部彩繪及寵物打卡外，亦設多個互動攤位，包括 TP SOCIAL CLUB運動體驗、三大型格朝聖探店Mak's Beer麥子啤酒，DIO Cafe Bar朝啡|夕酒、Guru 24 瓹窿瓹罅，適合帶同小朋友及毛孩延續佳節氣氛。

其他報道

新批出按保宗數創11個月新低 金額創58個月新低 經絡料年底按保數字續處低水平

君豪峰開放戶呎租69元 業主回報3.5厘