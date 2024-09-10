旅遊業復常下，鄰接新地（0016）旗下西九龍酒店TOWNPLACE WEST KOWLOON的本舍碼頭、及海濱長廊，經新地活化後，夥拍西九文化區海濱長廊香港新晉建築及設計師比賽中獲獎的建築設計事務所New Office Works，以仿似海浪設計打造出特色涼亭；涼亭以「水」、「船隻」作設計元素，互相交錯的頂棚就像船隻停靠在岸邊，料將成打卡熱點。
事實上，沿着濱長廊慢步，可以飽覽近至西九龍、遠至港島的新視角，朝昂船洲方向，可觀賞海景日落；此外，寵物友善的戶外休憩空間，將成為市民與毛孩海邊散步及打卡的熱點。
臨近中秋，巨型愛心裝置和螢光燈帶裝置，將於9月14日至10月15日在本舍碼頭、海濱長廊與市民共度中秋，佳節氛圍滿滿的巨型兔子氣球，會在中秋期間現身。
中秋當晚 (9月17日，晚上7時30分至9時30分)，將會舉辦「海濱Live Music全民音樂會」，由《全民造星V》的唱作歌手Mark Chan（陳鴻翔）帶來busking 表演，現場亦有面部彩繪、寵物打卡等活動，為住客、旅客、市民、毛孩打造絕佳的中秋體驗及全新打卡秘境。
另周六的「假日維港臨海體驗市集」(9月21日，中午12時正至下午6時) ，除面部彩繪及寵物打卡外，亦設多個互動攤位，包括 TP SOCIAL CLUB運動體驗、三大型格朝聖探店Mak's Beer麥子啤酒，DIO Cafe Bar朝啡|夕酒、Guru 24 瓹窿瓹罅，適合帶同小朋友及毛孩延續佳節氣氛。
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