盈信控股代表游國輝形容，是次價單屬「啟動引擎價」，改以價單發售希望加強售樓透明度，迎合買家需要。他早前曾透露，項目總投資額約10億元，他坦言首張價單未能回本，但期望買家「買得開心，住得開心」，目前亦不會考慮將單位轉賣為租。

One Wood Road 首推的10伙，御均為實用面積460方呎兩房戶，並提供4個付款方法，其中90日成交期可享最高折扣率24.75%，折實價984.9萬至1167.1萬元。入場單位為6樓B室，折實價984.9萬元，折實呎價21411元。

ONE WOOD ROAD屬單幢項目，位於灣仔活道1號，提供42伙，單位實用面積介乎460至1284方呎，主打兩房及3房戶，另設特色戶，管理費每方呎逾5元。資料顯示，盈信控股2018年以底價4.85億元統一活道1號的業權，以可建樓面約4.2萬方呎計，每方呎樓面價約1.15萬元；若以總投資額10億元計，即折合平均呎價逾2.38萬元。

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