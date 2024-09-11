此外，該集團旗下的Infinite Carat Living Limited 為天璽‧天推出禮賓服務，該公司副總經理黃康儒表示，住戶可享有包括五星級酒店美食餐飲體驗、教育及升學策略指導、一站式管家服務，以及專為住戶而設的手機應用程式，項目每呎管理費為5.58元。

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