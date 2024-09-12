協會的頭炮活動，為尖沙咀中·美酒美饌（T-Central Wine & Dine），包括「Mira Place 日本醇酒節」和「柏麗國際美酒佳餚大道」兩大主題活動，貫穿十一國慶及黃金周假期，屆時美麗華廣場中庭及栢麗購物大道，將有不同美酒佳餚的攤位，料能帶旺尖沙嘴區一帶。

T-Central 發起人兼美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，協會正向政府提議區域內的不同優化企劃，如設立連接西九高鐵站、西九文化區、紅磡站的旅遊觀光巴士線，聯起區域內的40間酒店等，方便遊客及本地居民出行。他續指，亦考慮到深度遊和打卡的流行趨勢，還將積極與天文台及尖沙嘴街坊福利會等合作，共同探索文化深度遊，為這片歷史文化街區注入新的活力。

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