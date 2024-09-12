moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

天璽•天第1期上載樓書 最大特色戶3936呎 

奉行「月月有樓賣」的新地（0016），旗下元朗The YOHO Hub II，即將推出全新第6座之際，集團另一「重頭戲」、啟德天璽•天第1期亦密鑼緊鼓部署登場，今日上載樓書，料10月正式開售。

天璽•天第1期由3座住宅大樓組成，提供906伙，關鍵日期為2025年6月，樓花期長約9個月，單位實用面積由236方呎(開放式戶)至3936方呎(特色大戶)。

天璽•天分兩期發展，單位涵蓋開放式至4房間隔，整體將分兩期發展，共提供1,490伙，屬區內最高住宅，大廈最高170米。

天璽•天位於啟德內陸地段，鄰近啟德車站廣場，與區內的大型商場亦近在咫尺。翻查資料，天璽•天為啟德第1F區1號地皮，港府於2018年3月推出招標，同年5月新地以251.61億元奪得該地，地盤面積約178,209方呎，以可建樓面約141萬方呎計，折合每方呎樓面價17,776元，當時創住宅官地中標價最高紀錄。

天璽．天Elite Zone 由3座大樓組成，分別為第3座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至28樓；第5座及第6座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至30樓；項目第1期近八成單位分佈於Elite Zone，提供718個單位，涵蓋開放式至4房（1套）連工作間間隔，戶型多元化。Elite Zone單位住戶，將來可使用獨立電梯大堂，通住宅基座商場及港鐵啟德站。

其他報道

利奧坊系列累售2068伙套現127億  五大代理送入伙宴

海璇II累售14伙吸金6.4億 4房呎售3.64萬

MONTERERY一房500萬沽 屋苑新低3年實蝕四成

YOHO Hub II第6座下周開價 首張價單涉94伙

YOHO Hub II 現樓示位色調柔和

海濱南岸3房海景960萬沽 放盤3日「一口價」沽

內地客1155萬購Imperial Kennedy 2房自用

YOHO Hub 4房月租4萬 創元朗區分層新高

嘉亨灣兩房888萬沽 15升值逾一倍 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款