天璽•天第1期由3座住宅大樓組成，提供906伙，關鍵日期為2025年6月，樓花期長約9個月，單位實用面積由236方呎(開放式戶)至3936方呎(特色大戶)。

天璽•天分兩期發展，單位涵蓋開放式至4房間隔，整體將分兩期發展，共提供1,490伙，屬區內最高住宅，大廈最高170米。

天璽•天位於啟德內陸地段，鄰近啟德車站廣場，與區內的大型商場亦近在咫尺。翻查資料，天璽•天為啟德第1F區1號地皮，港府於2018年3月推出招標，同年5月新地以251.61億元奪得該地，地盤面積約178,209方呎，以可建樓面約141萬方呎計，折合每方呎樓面價17,776元，當時創住宅官地中標價最高紀錄。

天璽．天Elite Zone 由3座大樓組成，分別為第3座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至28樓；第5座及第6座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至30樓；項目第1期近八成單位分佈於Elite Zone，提供718個單位，涵蓋開放式至4房（1套）連工作間間隔，戶型多元化。Elite Zone單位住戶，將來可使用獨立電梯大堂，通住宅基座商場及港鐵啟德站。

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