文章日期：2024年9月13日 11:42
踏入9月，仍然不乏內地學生入市租務個案，中原地產分區經理曾紀賢表示，大埔白石角新近入伙屋苑University Hill，新錄第2B期2座高層連天台特色戶租務成交，實用面積218方呎開放式間隔，議價後以12800元租出，實用呎租近59元，新租客為內地女學生。業主去年以441萬元購入單位，享約3.5厘租金回報率。
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