許嘉雯又表示，新城市廣場除了加強場內的商戶組合外，近年亦積極優化商場的戶外空間及設施，位於3樓特別為年輕人打造的全新常設休憩多元化空間Chill Park，將迎合時下新世代的品味，貫注特色的主題活動，透過期間限定的打卡裝置及活動，以吸納及增加年輕家庭及新世代客群。

許氏續稱，近期熊貓熱潮席捲全城，商場特意額外斥資600萬元宣傳推廣費，趁著中秋及十．一黃金檔期推出熊貓主題活動。除打卡裝置外，於指定周末及公眾假期亦會舉辦一系列熊貓主題活動，包括人寵Art Jamming工作坊及音樂表演等。並與商戶推出熊貓主題餐飲及憑消費換領熊貓燈籠等聯乘活動，積極與商戶攜手合作推動「熊貓經濟」。

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