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新城市廣場逾2萬呎優化竣工 料中秋國慶生意升逾10%

新地（0016）旗下沙田新城市廣場斥3億元推動的「全方位空間活化計劃」，當中涉及逾2萬呎面積的1期3樓戶外平台設施優化工程已竣工，全新面貌的常設戶外空間Chill Park現已正式開放。新地代理租務部副總經理許嘉雯預計，連串推廣活動預料能夠刺激商場在中秋，以及十．一黃金周假期的人流及生意額，分別按年升10%及12%。

許嘉雯又表示，新城市廣場除了加強場內的商戶組合外，近年亦積極優化商場的戶外空間及設施，位於3樓特別為年輕人打造的全新常設休憩多元化空間Chill Park，將迎合時下新世代的品味，貫注特色的主題活動，透過期間限定的打卡裝置及活動，以吸納及增加年輕家庭及新世代客群。

許氏續稱，近期熊貓熱潮席捲全城，商場特意額外斥資600萬元宣傳推廣費，趁著中秋及十．一黃金檔期推出熊貓主題活動。除打卡裝置外，於指定周末及公眾假期亦會舉辦一系列熊貓主題活動，包括人寵Art Jamming工作坊及音樂表演等。並與商戶推出熊貓主題餐飲及憑消費換領熊貓燈籠等聯乘活動，積極與商戶攜手合作推動「熊貓經濟」。

 

 

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