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CCL今年累跌7.17% 超去年全年跌幅一個百分點

二手樓價輕微反彈後又再持續下跌。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報136.66點，按周跌1.46%，跌幅為22周、即逾5個月以來最勁，數字反映8月23日主要銀行承諾加快按揭審批當周的市況。

按周跌1.46%五個月最大跌幅 

值得留意，本周CCL見逾8年新低，除重返2016年9月中時水平外，今年已累跌7.17%，超出去年6.1%全年跌幅一個百分點。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.58%，較今年3月撤辣前的低位143.02點跌4.45%。9月13日屯門NOVO LAND第3B期發售124伙價單單位，對本地二手樓價的影響將於10月上旬公佈的CCL才開始反映。至於下周四國聯儲局公佈議息結果的影響，將於10月中的CCL才會反映。

八大指數齊跌4個月再現

楊又指，市場憧憬9月美國減息，而且銀行樓按取態漸趨積極，樓市氣氛較為正面，二手成交稍為回升，但用家在議息前趁低搶先吸納筍盤，拖低樓價繼續反覆向下調整。今周八大樓價指數齊跌，是自今年5月中之後相隔16周以來再現。CCL只要再跌0.66點或0.48%便到達9月底136點的目標。

 

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