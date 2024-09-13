按周跌1.46%五個月最大跌幅

值得留意，本周CCL見逾8年新低，除重返2016年9月中時水平外，今年已累跌7.17%，超出去年6.1%全年跌幅一個百分點。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.58%，較今年3月撤辣前的低位143.02點跌4.45%。9月13日屯門NOVO LAND第3B期發售124伙價單單位，對本地二手樓價的影響將於10月上旬公佈的CCL才開始反映。至於下周四國聯儲局公佈議息結果的影響，將於10月中的CCL才會反映。

八大指數齊跌4個月再現

楊又指，市場憧憬9月美國減息，而且銀行樓按取態漸趨積極，樓市氣氛較為正面，二手成交稍為回升，但用家在議息前趁低搶先吸納筍盤，拖低樓價繼續反覆向下調整。今周八大樓價指數齊跌，是自今年5月中之後相隔16周以來再現。CCL只要再跌0.66點或0.48%便到達9月底136點的目標。

其他報道

陽明兩房3年實蝕逾四成 實呎失守2萬逾10年新低

外籍客6萬租曉峰閣3房戶 持貨13年回報3.1厘

新港城2房455萬沽 3年實蝕逾三成

新城市廣場逾2萬呎優化竣工 料中秋國慶生意升逾10%

ST. GEORGE'S MANSIONS兩房2345萬沽 呎售逾3萬

內地女生1.28萬租University Hill特色戶 業主回報3.5厘